e okul VBS sınav sonuçları öğrenme işlemi! e okul 2019 not bilgileri

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Sömestr tatilinin yaklaşması ile milyonlarca öğrenci e okul Veli Bilgilindirme Sistemi sınav sonuçları için araştırma yapıyor. e okul VBS'de 1. dönem yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler karne notu hesaplama nasıl yapılır? Takdir mi, teşekkür mü alacağım? diye merak ediyor.
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için MEB tarafından yeniden düzenlenen siteye giriş yapmanız gerekiyor. https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden resimdeki rakamları, Öğrenci TC kimlik Numaranızı ve Öğrenci Numaranızı girmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yapıldığında alınan ders notlarını ve yarı yıl ortalama puanını da görmüş olacaksınız.
E OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA! TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA
1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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