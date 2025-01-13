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        Haberler Bilgi Gündem e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ne zaman kapanıyor 2025? MEB E Okul VBS ne zaman kapanacak? E okul not giriş ekranı girişi son gün ne zaman?

        e-Okul not girişi ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

        Yarıyıl tatiline sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci ve veli E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin kapanış tarihine odaklandı. Öğretmenlerin not girişleri doğrultusunda kapanış tarihi değişiklik gösterebilirken, karne heyecanı da giderek artıyor. Öğrenciler, "2025 yılında E-Okul sistemi ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 19:53 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:53
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        Uzun ve yoğun bir eğitim döneminin ardından, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri E-Okul not giriş sisteminin kapanış tarihine dair bilgi arıyor. Tatil hazırlıkları sürerken, hem öğrenciler hem de veliler E-Okul VBS üzerinden notlarını takip etmeye devam ediyor. Peki, E-Okul not girişleri ne zaman sona erecek? İşte yanıtlar ve önemli bilgiler...

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        E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.

        E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.

        E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.

        E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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        E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

        E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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