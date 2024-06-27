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        Haberler Bilgi Yaşam E YDS başvuru ekranı: 2024 E YDS sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? E YDS başvurusu bugün sona eriyor!

        E YDS başvuru ekranı: E YDS sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Temmuz'da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuruda bulunmamış olanlar e YDS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte e yds başvuru ekranı ve kılavuzu hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:35
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        E yds başvurusu bugün sona eriyor. Yabancı Dil Sınavı’na girecek olan öğrenciler sınava başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. İşte e yds başvuru detayları

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        2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası

        e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024

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        E YDS BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

        e-YDS 2024/9 İngilizce alanında; 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

        Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

        e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

        Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.

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