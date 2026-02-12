E YDS sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026 e YDS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
E YDS sınav giriş belgesi yayınlandı. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Peki e YDS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
E YDS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2026/2 İngilizce) sınavına katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi alma süreci başladı. İşte, E YDS sınav giriş belgesi alma ekranı
E-YDS 2026/2 (İNGİLİZCE): SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
14 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2026/2 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
14 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.