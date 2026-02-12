Canlı
        E YDS sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026 e YDS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        E YDS sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026 e YDS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        E YDS sınav giriş belgesi yayınlandı. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor. Peki e YDS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        Giriş: 12.02.2026 - 10:35 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:35
        1

        E YDS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2026/2 İngilizce) sınavına katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi alma süreci başladı. İşte, E YDS sınav giriş belgesi alma ekranı

        2

        E-YDS 2026/2 (İNGİLİZCE): SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

        14 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2026/2 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

        3

        DİKKAT!

        14 Şubat 2026 tarihinde uygulanacak e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        E YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

