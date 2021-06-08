Bu hafta oyun dünyasının gözü kulağı E3 2021'de! En bomba oyunların tanıtımlarıyla oyun severlere büyük sürprizler yaşatan organizasyonda, şimdiye dek tanıtılmış yapımların çoğunu bir araya getirdik

E3 2021 OYUNLARI...

12 - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan ve herkesin ücretsiz olarak takip edebileceği E3 2021'in katılımcıları arasında Microsoft (Xbox),Nintendo ve Ubisoft başta olmak üzere Square Enix, Take-Two (Rockstar Games & 2K Games),Capcom, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Gearbox Entertainment, Sega, NetEase Games dahil birçok firma yer alıyor.

E3 2021'DE HANGİ OYUNLAR TANITILACAK?

Her yıl olduğu gibi E3 2021'de de firmaların en yeni oyunlarını tanıtmaları, videolar yayınlamaları ve tabii ki sürpriz duyurular yapmaları bekleniyor. Bu yıl oyuncuların karşısına çıkabilecek oyunlar arasında Assassin's Creed, Avowed, Battlefield 6, Dead Island 2, Dragon Age, Far Cry 6, FIFA 22, Halo Infinite, NBA 2K22, Psychonauts 2, Star Wars ve Starfield gibi birçok başlık yer alıyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ



Etkinliğin dijital bir formatta düzenlenecek olması, firmaların daha esnek davranmasına ve hatta kendi etkinliklerini düzenlemesine fırsat veriyor. Bu kapsamda E3 2021 çatısı altında yer almak yerine yakın tarihlerde yapılacak birçok özel yayın planlandı. Şu ana kadar duyurulan yayınların tarihleri şu şekilde olacak;

3 Haziran 20:00 | Warhammer Skulls Showcase

5 Haziran 12:00 | Indie Live Expo

5 Haziran 18:00 | Guerrilla Collective Day 1

9 Haziran 17:00 | Battlefield 6

10 Haziran 21:00 | Summer Game Fest

11 Haziran 22:00 | Koch Primetime Gaming Stream

11 Haziran 23:00 | IGN Expo

12 Haziran 22:00 | Ubisoft Forward

12 Haziran 18:00 | Guerrilla Collective Day 2

13 Haziran 20:00 | Xbox & Bethesda Games Showcase

13 Haziran 22:15 | Square Enix

13 Haziran | PC Gaming Show

13 Haziran | Future Game Show

15 Haziran 19:00 | Nintendo Direct

16 Haziran 20:00 | Steam Next Fest

28 Haziran | PlayStation Experience (söylenti)

22 Temmuz | EA Play Live