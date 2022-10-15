Yenilenmiş telefonlardan ekonomiye 80 milyon dolar katkı 0:00 / 0:00

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Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, 250 kişinin istihdam edildiği 4 bin metrekarelik tesis yatırımını devreye aldı. İstanbul-Kağıthane’deki yenileme merkezinin açılışında konuşan EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “2021 yılında ortalama bir akıllı telefon fiyatı 402 dolara ulaştı. İthal edilen bu cihazların maliyeti düşünüldüğünde karşımıza ciddi rakamlar çıkıyor. Biz âtıl duran elektronik ürünleri yenileyerek tekrar ekonomiye kazandırıyor, böylece cari açığın azalmasında da etkili oluyoruz. Bu yıl 200 bin adet telefonu yenileyerek yaklaşık 80 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlamayı hedefledik” dedi.

Yenilenmiş cihazların, doğal kaynakların korunmasına da destek olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Sıfır bir cep telefonun üretilmesi ve ilk yılındaki kullanımı doğada yaklaşık 85 kilogram karbon salınımına sebep oluyor. Bunun yüzde 95’i üretim safhasında ortaya çıkıyor. Geri kalan yüzde 5’lik bölüm ise telefonların ortalama 2 ile 5 yıl arasında değişen kullanımı süresine yayılıyor. Bir ağacın 85 kg’lık bir karbon salınımını dengelemesi ise yaklaşık 20 yıl sürüyor.”

4 BİN METREKARELİK TESİS

Açılışta verilen bilgiye göre EasyCep, 4 bin metrekarelik bir yenileme tesisinde 250 kişilik teknisyen kadrosu ile hizmet veriyor. 8’i İstanbul’da olmak üzere, 20 mağaza açan şirket, aylık yenileme kapasitesini ise 2022 yılı başında 10 bin adetten 150 bin adede yükseltti. Şirket hedefini ise gelecek 3-4 yıl içinde Türkiye’de yenilenmiş her 10 telefondan 4’ünün EasyCep tarafından yenilenmiş olması olarak açıkladı.

Türkiye’de son 5 yılda her yıl ortalama (2018 yılı hariç) 11 milyon adet yeni cep telefonunun satıldığı pazarda, 2021 yılı itibariyle 4.6 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Yüksek ithalat rakamları nedeniyle yenilenmiş cep telefonu pazarı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarı henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde. Hem KDV indirimi ve taksit avantajları ile devlet teşvikleri hem de tüm dünyada döngüsel ekonomiye geçişin önem kazanması ile pazarın hızla büyüyeceği öngörülüyor.

“155 BİN TELEFON SERTİFİKALI OLARAK PİYASAYA ARZ EDİLDİ”

Törenin açılış konuşması yapan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “2020 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı konusunda ticaret bakanlığımız yönetmelik yayınlayarak TSE ile ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine dair bir standart geliştirdi. Türkiye’de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek sertifikalı bir şekilde piyasaya arz edildi. Döngüsel ekonomiyi destekleyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında çok değerli bir adımı başlattık. Bugün de burada Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep’in yenileme merkezinin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. EasyCep Ticaret Bakanlığı yenileme lisansıyla faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda 350 çalışanı var, yıl sonu hedefleri 500 rakamını yakalamak. Bu bir başarı hikayesi” dedi.

“CARİ AÇIĞININ AZALTILMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”

Varank, “Türkiye olarak maalesef akıllı telefon ihtiyacımızın büyük bir kısmını ithalatta karşılamak durumunda kalıyoruz. Yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek de ülkemize ekonomik değer olarak büyük katkılar sağlayacak. Cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.