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        Haberler Gündem Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:28
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        Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı
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        Alınan bilgiye göre, Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangını görenler, durumu jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.

        Göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edilemedi.

        Bir süre sonra sönen yangında, göl kenarındaki bir kısım kamışlık alan zarar gördü.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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