Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük
ABONE OL

Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley’i kadrosuna kattığını açıkladı

Ebrima Colley, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Spezia Calcio forması giyen 22 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Ebrima Colley’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kiralık olarak renklerimize bağladık. Başarılı kanat oyuncusu Gambiya A Milli Takımı formasını 16 kez terletti. Kariyerinde Atalanta'nın yanı sıra Hellas Verona ve Spezia gibi takımlarda da forma giyen Ebrima Colley bu sezon Karagümrük forması giyecek. Ebrima Colley'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Profesyonel futbol hayatına Atalanta’nın altyapısında başlayan Ebrima Colley, kiralık olarak Spezia Calcio ve Hellas Verona formalarını da terletti. Geçtiğimiz sezon Serie A’da Spezia formasıyla 11 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 388 dakika sahada kalırken, takımına 2 asistlik katkıda bulundu. Kariyeri boyunca toplam 98 müsabakada görev alan Gambiyalı sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır
FUTBOL Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır
Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı
FUTBOL Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kiraladı
Beşiktaş istiyordu, yeni takımı belli oldu: Konrad de la Fuente...
FUTBOL Beşiktaş istiyordu...
Konyaspor Ikpeazu'yu açıkladı
FUTBOL Konyaspor Ikpeazu'yu açıkladı
Galatasaray'ın Belotti'ye transfer teklifi 3 yıllık... - GS son transfer haberleri
FUTBOL Belotti'ye 3 yıllık sözleşme
Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek
FUTBOL Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek
Roberto Martinez: "Mertens, Türkiye'de de efsane olabilir"
FUTBOL "Mertens, Türkiye'de de efsane olabilir"
Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş maçı bugün mü, hangi gün izlenecek?
FUTBOL Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş Alanyaspor'a konuk olacak
FUTBOL Beşiktaş Alanyaspor'a konuk olacak
Trabzonspor sahasında 523 gündür kaybetmiyor
FUTBOL Sahasında 523 gündür kaybetmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.