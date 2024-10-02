Ebru Gündeş'in 30 yıllık değişimi
Ebru Gündeş, yeni fotoğraflarını yayımladı. Akıllara; ilk albümünü çıkardığı yıllardaki görünümü geldi
Geçtiğimiz şubat ayında yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş, sahne aldığı mekânlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından sık sık taşıyor.
Ünlü şarkıcı, son olarak paylaştığı karelere; "Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir…" notunu düştü.
Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğrafların içindeki bu kare dikkat çekti. Gündeş'in fotoğrafları 12 satte 76 bin beğeni ve 1200'den fazla da yorum aldı.
Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflar, akıllara; 1993'ün sonlarında 'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümüyle profesyonel müzik yaşantısına başladığı yıllardaki görünümünü getirdi.
Eski fotoğfları, Ebru Gündeş'in görünümünün 30 yıldaki değişimini daha belirgin bir halde gözler önüne serdi.