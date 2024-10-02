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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'in 30 yıllık değişimi - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'in 30 yıllık değişimi

        Ebru Gündeş, yeni fotoğraflarını yayımladı. Akıllara; ilk albümünü çıkardığı yıllardaki görünümü geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:15
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        Geçtiğimiz şubat ayında yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş, sahne aldığı mekânlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından sık sık taşıyor.

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        Ünlü şarkıcı, son olarak paylaştığı karelere; "Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir…" notunu düştü.

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        Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğrafların içindeki bu kare dikkat çekti. Gündeş'in fotoğrafları 12 satte 76 bin beğeni ve 1200'den fazla da yorum aldı.

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        Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflar, akıllara; 1993'ün sonlarında 'Tanrı Misafiri' adlı ilk albümüyle profesyonel müzik yaşantısına başladığı yıllardaki görünümünü getirdi.
        Eski fotoğfları, Ebru Gündeş'in görünümünün 30 yıldaki değişimini daha belirgin bir halde gözler önüne serdi.

        #ebru gündeş
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