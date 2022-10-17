Ebru Gündeş: Hakkımda yalan dolan çok iddia var

BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYAYA DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz haziran ayında Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın, yan yana görüldüğü fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmıştı. Şubat ayından beri aşk iddiaları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin bu karesi, sosyal medyada gündem olmuş ve en çok konuşulan konular arasına girmişti.