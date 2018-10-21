Ebru Şallı ile Uğur Akkuş el ele görüntülendi

Sam ve Molly’nin ölümsüz aşk hikayesini sahneye taşıyan ‘Ghost the Musical’ (Hayalet) önceki akşam seyirciyle buluştu. Şallı, müzikali izlemeye yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş'la birlikte el ele geldi. Sorularını yanıtlayan Ebru Şallı, muhabirlerin “Biraz da Uğur Bey’in sesini duyabilir miyiz?” ricası üzerine “O alışkın değil ki. Neden rica ediyorsunuz” şeklinde karşılık verdi