"BANA ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR"

"Ponçik'le birlikte başladığımız yardımları devam ettiriyorum" diyen manken, şunları söyledi:

Çok iyi hissettiriyor bana. Psikoloğum da acımı biraz daha yaşamamı söylüyor. 'Çalışmak mı istiyorsun? Çalış. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Mayo giyip, denize mi girmek istiyorsun? Gir. Kimseye acını nasıl yaşadığın konusunda hesap vermek zorunda değilsin' diyor.

Dünyada maalesef çocuğu hastalanan, evladını kaybeden öyle çok insan var ki... Önemli olan güzel bir örnek teşkil edip, diğerlerine moral olmak, onlardan moral almak, birbirimize destek olmak...