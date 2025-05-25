Ebru Yaşar, şampiyonluk sahnesi
Ebru Yaşar, şarkılarıyla şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı taraftarları coşturdu
Giriş: 25.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:31
Galatasaray, 25'inci şampiyonluk kutlamasını, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştiriyor. Kutlamada; birçok şarkıcı da sahneye çıkarak Galatasaray'ı şampiyonluk coşkusunu artırdı.
O şarkıcılardan biri olan Ebru Yaşar, şarkılarıyla Galatasaraylı taraftarları coşturdu. Yaşar, sahneye çocuklarıyla çıkarak onları da coşkuya ortak etti.
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