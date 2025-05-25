Yenikapı'da Galatasaray'ın unutulmaz şampiyonluk partisi!
Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı'nda kutladı. Dün başlayan etkinlikler bugün takımın alana gelmesi ve kupayı kaldırması ile taçlandı. Binlerce Sarı-Kırmızılı taraftarın toplandığı alanda birçok sanatçı sahneye çıktı, futbolcular 5'inci yıldızı taraftarlarla kutladı. İşte Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları...
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı.
"Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yaptı.
Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti.
Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.
TARAFTARLAR ALANA AKIN ETTİ
Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenlendi. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında DJ performansları ve konserler düzenlendi.
TAKIM OTOBÜSÜ YENİKAPI'YA İLERLEDİ
Galatasaraylı futbolcular, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden hareket etti.
OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR
Abdülkerim Bardakcı: Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız.
Günay Güvenç: Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum.
Yunus Akgün: Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray
Berkan Kutlu: Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tadını çıkartırız.
Mario Lemina: I love Galatasaray!
Barış Alper Yılmaz: Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim.
Alvaro Morata: Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için.
ASLAN BOĞAZ'DA!
Galatasaraylı oyuncular Sarayburnu'na indi ve aileleriyle birlikte tekneye geçti. Futbolcular, tekneyle boğaz turu yapıldıktan sonra Yenikapı'ya geçti.
FUTBOLCULAR YENİKAPI'DA!
Galatasaray futbolcular ve aileleri, Yenikapı'ya ulaştı.
FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİP SAHNEDE
OKAN BURUK
ISMAIL JAKOBS
EYÜP AYDIN
DAVINSON SANCHEZ
DRIES MERTENS
ROLLAND SALLAI
KEREM DEMİRBAY
YUNUS AKGÜN
EREN ELMALI
BERKAN KUTLU - GÜNAY GÜVENÇ
GABRIEL SARA
LUCAS TORREIRA
BARIŞ ALPER YILMAZ
MARIO LEMINA
VICTOR OSIMHEN