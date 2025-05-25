Yenikapı'da Galatasaray'ın unutulmaz şampiyonluk partisi!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluk için kutlama organizasyonları dün başladı.

"Galatasaray Champions Fest" adıyla şampiyonluk kutlamalarını iki güne yayan sarı-kırmızılı kulübün üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluk etkinliklerine Yenikapı Miting Alanı ev sahipliği yaptı.

Organizasyonun ilk gününde Yenikapı'ya kurulan taraftar alanını (Fan Zone) yaklaşık 60 bin taraftar ziyaret etti.

Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenlendi. Organizasyonun ikinci gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında DJ performansları ve konserler düzenlendi.

Alanda DJ şovlarıyla eğlenen Galatasaray taraftarı, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile yaptığı maçı da büyük ekranda izledi.

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OTOBÜSTE AÇIKLAMALAR

Abdülkerim Bardakcı: Her sene olduğu gibi kutlamamızı yapıyoruz. İnşallah seneye de aynı şekilde kutlama yapacağız.

Günay Güvenç: Ali Yiğit Buruk hedef 26 dedi, ben de ona katılıyorum.

Yunus Akgün: Çok şükür! Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar hak ettik bunu! Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray

Berkan Kutlu: Yunus'a katılıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte tadını çıkartırız.

Mario Lemina: I love Galatasaray!

Barış Alper Yılmaz: Çok mutluyum. 3 yılda 5 kupa kazandım. Alıştım artık diyebilirim.

Alvaro Morata: Kariyerim için çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum. İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için.

🦁 Galatasaraylı futbolcular Sarayburnu'na gidiyor. 🚌



🗣️ Yunus Akgün: Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray, her zaman! pic.twitter.com/pmGrShqCPK — HT Spor (@HTSpor) May 25, 2025

🦁 Galatasaray 25. şampiyonluğunu kutluyor! 🏆



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaraylı futbolcular birazdan Sarayburnu'nda tekneye geçecekler. Teknede aileleriyle bir araya gelip Galatasaray Adası'nı selamladıktan sonra Yenikapı Etkinlik ve Miting Alanı'na gelecekler. pic.twitter.com/AxKZZHpNi8 — HT Spor (@HTSpor) May 25, 2025

ASLAN BOĞAZ'DA!

Galatasaraylı oyuncular Sarayburnu'na indi ve aileleriyle birlikte tekneye geçti. Futbolcular, tekneyle boğaz turu yapıldıktan sonra Yenikapı'ya geçti.

FUTBOLCULAR YENİKAPI'DA!

Galatasaray futbolcular ve aileleri, Yenikapı'ya ulaştı.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİP SAHNEDE

OKAN BURUK

🦁 Süper Lig'de üst üste üç şampiyonluğun mimarı



🧠 Okan Buruk



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/g8sEEAWbHV — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

ISMAIL JAKOBS

💨 Sol bekte bir fırtına: Ismail Jakobs



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/GWh06AL42z — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

EYÜP AYDIN

DAVINSON SANCHEZ

DRIES MERTENS

🦁 Galatasaray'ın efsaneleşen 10 numarası: Dries Mertens



🥲 Ailesi ile duygu dolu anları



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/m9XN4bQmlf — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

ROLLAND SALLAI

🔑 Hem savunmada, hem hücumda: Roland Sallai



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/UpWPBjvbSO — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

KEREM DEMİRBAY

YUNUS AKGÜN

🦁 Akıl dolu asistleri, klas golleri: Yunus Akgün



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/46kg3HDjYd — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

EREN ELMALI

🌟 Saha içinde uyumu, saha dışında enerjisi: Eren Elmalı



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/hC7ObsuauZ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

BERKAN KUTLU - GÜNAY GÜVENÇ

🦁 "İhtiyaç anında camı kırınız!"



🎯 Berkan Kutlu

🧤 Günay Güvenç



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/8LsbTrcZv3 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

GABRIEL SARA

🎯 Duran toplara, koordinat giren isim: Gabriel Sara



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/9uu15SIUW9 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

LUCAS TORREIRA

🔋 Orta sahanın dinamosu, son haftaların golcüsü: Lucas Torreira



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/YfTFKOO8CR — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

BARIŞ ALPER YILMAZ

🔑 Görev adamı, enerji kaynağı: Barış Alper Yılmaz



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/dHYWDNL0Cm — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

MARIO LEMINA

🦁 Geri döndü, şampiyonluğun kilit adamlarından oldu: Mario Lemina



🟡🔴 Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da kutluyor! #beINSPORTS pic.twitter.com/V4BDYN5vD1 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 25, 2025

VICTOR OSIMHEN