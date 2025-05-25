Fernando Muslera ve Dries Mertens, Galatasaray taraftarlarına veda etti! Galatasaray forması giyen Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Şampiyonluk kutlamalarının son anlarında sahneye çıkan kaptan Fernando Muslera için duygusal dakikalar yaşandı. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu anlarda, "Sen bizim her şeyimiz" tezahüratı yaptı. Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı.

Habertürk Giriş: 25.05.2025 - 23:57 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:26 facebook

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