Ebru Yaşar: Yapay zekâ sesimi kullanamayacak

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Şahin, Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, "Bu devirde konser bileti almak artık insanlar için lüks. Buraya kadar gelen seyircime özenle hazırlanmış, görsel dünyası güçlü bir konser sunmak istedim" dedi.

Son dönemde müzik dünyasında tartışma yaratan yapay zekâ projeleri hakkında da konuşan şarkıcı, teknolojiyi günlük hayatında kullandığını ancak sanatın ruhunun yapay zekâya bırakılmasına sıcak bakmadığını söyledi. "Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekâya teslim edilmesini doğru bulmuyorum" diyen Ebru Yaşar, sesinin izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını da açıkladı. "Bugünlere hiçbirimiz kolay gelmedik" sözleriyle dikkat çeken Yaşar, tüm müzisyenlerin bu konuda hassas olması gerektiğini vurguladı. Ebru Yaşar ayrıca önümüzdeki hafta dinleyicileriyle buluşacak olan 'Zamansız' isimli özel plak baskısını da ilk kez basın mensuplarına gösterdi.

"PRENSES ERKEKLER YARATMAYALIM"

Kadın-erkek ilişkilerine de dikkat çeken Ebru Yaşar, "Kadınlar çok güçlü ama bazen her yükü üstlenmeye alışıyoruz. Sonra da sorumluluk almayan erkekler ortaya çıkıyor. Güçlü kadın olacağız diye prenses erkekler yaratmayalım. Biraz da erkekler emek versin" dedi.

"GERÇEKTEN SEVEN YOLUNU KAYBETMEZ"

Ghosting göndermesi de yapan Yaşar, "Gerçekten seven navigasyon gibidir, yolunu kaybetmez. Öyle ghostinge mostinge gelmez" sözleriyle dikkat çekti. Ghosting; bir kişiyle kurulan iletişimin (flört, arkadaşlık veya iş) hiçbir açıklama yapılmadan aniden kesilmesi ve karşı tarafın yok sayılarak ortadan kaybolunmasıdır.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Ebru Yaşar, geceye 'Kararsızım' şarkısıyla başladı. Ardından 'Gözlerimde Gece Oldu', 'Seni Anan Benim İçin Doğurdu' şarkılarını seslendirdi.