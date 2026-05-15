        Ebru Yaşar: Yapay zekâ sesimi kullanamayacak - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar: Yapay zekâ sesimi kullanamayacak

        Son dönemde müzik dünyasında tartışma yaratan yapay zekâ projeleri hakkında konuşan Ebru Yaşar, sesinin izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını açıkladı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 08:11 Güncelleme:
        "Yapay zekâ sesimi kullanamayacak"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Şahin, Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, "Bu devirde konser bileti almak artık insanlar için lüks. Buraya kadar gelen seyircime özenle hazırlanmış, görsel dünyası güçlü bir konser sunmak istedim" dedi.

        Son dönemde müzik dünyasında tartışma yaratan yapay zekâ projeleri hakkında da konuşan şarkıcı, teknolojiyi günlük hayatında kullandığını ancak sanatın ruhunun yapay zekâya bırakılmasına sıcak bakmadığını söyledi. "Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekâya teslim edilmesini doğru bulmuyorum" diyen Ebru Yaşar, sesinin izinsiz kullanılmaması için hukuki önlem aldığını da açıkladı. "Bugünlere hiçbirimiz kolay gelmedik" sözleriyle dikkat çeken Yaşar, tüm müzisyenlerin bu konuda hassas olması gerektiğini vurguladı. Ebru Yaşar ayrıca önümüzdeki hafta dinleyicileriyle buluşacak olan 'Zamansız' isimli özel plak baskısını da ilk kez basın mensuplarına gösterdi.

        "PRENSES ERKEKLER YARATMAYALIM"

        Kadın-erkek ilişkilerine de dikkat çeken Ebru Yaşar, "Kadınlar çok güçlü ama bazen her yükü üstlenmeye alışıyoruz. Sonra da sorumluluk almayan erkekler ortaya çıkıyor. Güçlü kadın olacağız diye prenses erkekler yaratmayalım. Biraz da erkekler emek versin" dedi.

        "GERÇEKTEN SEVEN YOLUNU KAYBETMEZ"

        Ghosting göndermesi de yapan Yaşar, "Gerçekten seven navigasyon gibidir, yolunu kaybetmez. Öyle ghostinge mostinge gelmez" sözleriyle dikkat çekti. Ghosting; bir kişiyle kurulan iletişimin (flört, arkadaşlık veya iş) hiçbir açıklama yapılmadan aniden kesilmesi ve karşı tarafın yok sayılarak ortadan kaybolunmasıdır.

        Röportaj sonrası sahneye çıkan Ebru Yaşar, geceye 'Kararsızım' şarkısıyla başladı. Ardından 'Gözlerimde Gece Oldu', 'Seni Anan Benim İçin Doğurdu' şarkılarını seslendirdi.

        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri: ABD Başkanı Trump 8.5 yıl sonra Çin'de, Özkan Yalım'in ek ifadesi ortaya çıktı, 'Casusluk' davasında ara karar

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD BAŞKANI TRUMP 8,5 YIL SONRA ÇİN'DEABD Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Kritik zirvede ticaret, yapay zeka, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması b...
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
