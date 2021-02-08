Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

"Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık Bayancuk savunmasında, silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını öne sürerek, "Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Halis Bayancuk'u "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle cezasını 15 yıla çıkardı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirilme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DENEME... Son dakika: Haydi gençler! LGS, TYT, AYT dene sınavı
GÜNDEMHaydi gençler deneme sınavına
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜNDEMPKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Binance çöktü mü? - 8 Şubat 2021 Binance neden çalışmıyor? Resmi açıklama geldi! (Binance nedir?)
GÜNDEMBinance çöktü mü?
65 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak, açıklandı mı? - 65 yaş üstü aşılama hangi tarihte başlıyor?
GÜNDEM65 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Kan donduran görüntüler için karar verildi! Silah olarak...
GÜNDEMCani annenin ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Belediye otobüsünde çirkin saldırı! - Haberler
GÜNDEMBelediye otobüsünde çirkin saldırı!
Son dakika: Hastanede rüşvet skandalı! - Haberler
GÜNDEMHastanede rüşvet skandalı!
Son dakika: CHP'den 'Muharrem İnce' hakkında ilk tepki - Haberler
GÜNDEMCHP'den 'Muharrem İnce' hakkında ilk tepki
Son dakika haberi Sosyal medyada terör operasyonu: 39 gözaltı
GÜNDEMSosyal medyada terör operasyonu: 39 gözaltı
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bakanlıktan açıklama geldi mi? Son durum
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?