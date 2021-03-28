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Ece Erken-Benan Kocadereli davası sürüyor

Ünlü sunucu Ece Erken'den davacı olan Benan Kocadereli, "Kazanacağım tazminatı şiddet gören kadınlar için hayır kurumlarına bağışlayacağım" dedi

Ece Erken - Benan Kocadereli davası sürüyor - Magazin haberleri
DHA

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmadı.

Kocadereli'nin avukatı Nezaket Altun'un mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde "Ece Erken'in söz konusu saldırıyı işlediği güvenlik kamerası kayıtlarında sabittir. Araçta meydana gelen hasar için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dava dilekçesinde ayrıca, "Ece Erken müvekkilime psikolojik saldırıda bulunmuştur. Ece Erken'in müvekkilim hakkında yaptığı açıklamalar, manevi zarar vermiştir. Müvekkilimin yaşanan olay sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğramış, kendisi psikolojik ve ruhsal açıdan yaralanmıştır. Müvekkilimin manevi zararını hafifletmek için 100 bin TL manevi tazminat talep ediyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

Hakim davada söz konusu güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından inceleniyor olması nedeniyle duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

"KAZANDIĞIM TAZMİNATI ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN BAĞIŞLAYACAĞIM"

Duruşma sonrası yazılı açıklamada bulunan Benan Kocadereli, "Ece Erken tarafından aracıma yönelik yapılan haksız eylemin ve devamında sosyal medya ve basında kişilik haklarıma yönelik işlenen suçların cezasız kalmaması ve bedelinin ödetilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hukuk mücadelesi başlattık. Toplumda kim olursa olsun yaptığı eylemin sonuçlarına katlanması gerekir. Kadına karşı işlenen şiddet eylemlerinin ceza alması, suçu işleyenler için caydırıcı olmaktadır. Hukuk önünde herkes eşittir. Ece Erken'in de hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermesi için suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davası açmıştık. Soruşturma ve dava devam ediyor. Bu dava sonucundan kendi adıma maddi bir beklentim yok. Tazminata karar verilmesi durumunda hak kazandığım bedeli şiddet gören kadınlar için kullanılmak üzere hayır kurumlarına bağışlayacağım" dedi.

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