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"Ben annemle yaklaşık 1-2 aydır kırgınım ve benim ne kadar anneci olduğumu herkes bilir. Ben çocukluktan beri annem ve babam da öyle çok düşkünüm. Çünkü bizim aile çok geniş bir aile değil. Akraban var mı? dersen akrabam yok. Yani ben hiç birini tanımıyorum annem kendi ailesi tarafıyla çok görüşmüyor o yüzden ne dayı ne hala hiçbir şey yok bende.