Ünlü sunucu Ece Erken ile annesi Nurhan Erken'in bir süredir küs oldukları ortaya çıkmıştı. Erken, çıkan haberlerin ardından annesiyle ilgili açıklama yaptı
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Dün ünlü sunucu Ece Erken ile annesi Nurhan Erken’in bir süredir küs olduğu öğrenilmişti. Sosyal medyada ortaya çıkan gerçekle ilgili anne Erken, “Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın” demişti.
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Ece Erken'den annesine yanıt geldi. Erken annesine sunucusu olduğu programda yaptığı açıklama ile yanıt verdi. İşte Ünlü sunucunun o açıklaması:
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"Ben annemle yaklaşık 1-2 aydır kırgınım ve benim ne kadar anneci olduğumu herkes bilir. Ben çocukluktan beri annem ve babam da öyle çok düşkünüm. Çünkü bizim aile çok geniş bir aile değil. Akraban var mı? dersen akrabam yok. Yani ben hiç birini tanımıyorum annem kendi ailesi tarafıyla çok görüşmüyor o yüzden ne dayı ne hala hiçbir şey yok bende.
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Ben babamı seviyorum yani her kız çocuğu gibi ama annem 20 yıl evvel ayrılmasına rağmen babamla ilgili hiç bir şeye tahammül edemiyor.
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Babamı her görüşümde sıkıntılar yaşıyorum. Babamla geçen fotoğraf koydum sıkıntılar yaşadım o yüzden annemle şuan aram kırgın. Kırgın olma sebebi de bu. Herkesten rica ediyorum bu konuya biraz ılımlı yaklaşmalarını çünkü ben zaten çok üzülüyorum. Çünkü ben anneci olarak Eymen'in babasıyla yaşadıklarımı az çok biliyorsunuz bir çok şey yaşadım bir çok kadının yaşadığı şeyi yaşadım ve bunu gururla olmasa da malesef utanarak da söyledim sizlerle de paylaştım.
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Ona rağmen Eymen babayla ilgili birşey sorduğunda görüntülü ararım konuştururum. Katar'da yaşıyor çünkü. Çocuklara o yüzden ben bu icra davalarında hassasım ben arada kalan bir çocuğum her zaman yani babam pek laf etmemiştir annemle görüşünce ama ben babamla görüşünce mutlaka bir takım olaylar başıma gelmiştir.
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Ve ben bundan dolayı çok psikolojik destek almayı bile düşündüm. Gerçekten çok ağrıma giden şeyler. Benim babamla bir tane fotoğrafım yok Instagram'da çok az koyarım. Çünkü koyduğum anda kavga çıkar ve bu konuyla ilgili "bir evlat annesine küser mi?" vs. tabiki ben anneme küsmedim annem bana küstü.
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Annemin dadıyla da ilgili sıkıntıları vardı. En son dadıyla kavga ettiler Çeşme'de "Annecim dedim sen birazcık gerçekten evden uzaklaş. Çünkü biz 3 ay birlikte yaşadık ve Eymen'i de kıskanıyor herkesten.
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Ve Eymen'e burada söylenecek bir şey değil ama ben bakıyorum zaten ben baktım çünkü annemin zaten sağlık durumu müsait değil yani taşıyamıyor ameliyat oldu vs. keşke daha genç doğursaydım da annem bakabilseydi çocuğa ama ben geç çocuk sahibi oldum ve annemin babamın da yaşı müsait değiller çocuğa bakmaya.
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Ve evet bana bir tek destek çıkan annem babam e annemle görüşmeyince babamla daha sık görüşür oldum bundan dolayı da kavga var. O yüzden anne - baba olayı hassas annem de keşke biraz daha hassas konuşabilse, düşünebilse ben evladıma kötü laf söyletmem.
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Benim hassas noktam nedir? Eymen. Eymen'le ilgili kötü bir söz söylendiğinde nasıl aslan kesildiğimi ve o kişiyi parçalayacak kadar düşman kesildiğimi Allah'ım biliyor, neler yapacağımı.
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O yüzden benim anneme de Allah'tan akıl fikir diliyorum. Bir babayla görüşebilmek bu kadar zor olmamalı bu kadar taraflı olmamalı yani çünkü çok ağrıma gidiyor."
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