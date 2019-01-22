Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 9 Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran Demet Akalın, aile mahkemesi tarafından verilen tedbir kararına itiraz etti. Ece Erken’in TV programı ve sosyal medya aracılığıyla Demet Akalın’a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullandığını, alenen ve yayın yoluyla Demet Akalın’ı tehdit ettiğini ve haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini öne sürdü. Demet Akalın’ın kimseye hakaret ya da aşağılama içeren eyleminin olmadığı belirtilen itiraz dilekçesinde, bu nedenle 8 Aile Mahkemesi tarafından verilen usul ve yasaya aykırı tedbir kararının kaldırılmasını talep edildi.

Aile Mahkemesi, talebi karara bağladı. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun amacı şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin de tanımlanması yapılarak kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış olarak belirtildiği anlatıldı.Tedbir kararı verilen olayın niteliği ve oluş biçimine göre tedbir isteyen ile aleyhine tedbir istenilenin konumları da dikkate alınarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasa kapsamında olmadığı belirtildi. Demet Akalın’ın yaptığı itirazın kabulüne karar veren mahkeme, İstanbul 8 Aile Mahkemesi’nin verdiği 1 aylık tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.