Ece Güney'in evi, sevgilisi tarafından ateşe verildi

Ece Güney, 2012'de Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile 2012'de evlenmiş ancak 2014'te eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

Ece Güney - Selim Güney

Daha önce kayınpederi Gökhan Güney ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Ece Güney, bu kez de sevgilisiyle yaşadığı tartışmayla basına yansıdı. Ece Güney ve sevgilisinin büyüyen tartışması, evde yangın çıkarmaya kadar vardı.

"BU İNSAN HASTA" Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney'i, eşinden kendisine kalacak 8 dairenin üzerine konmakla suçlamıştı. Oğlu Selim Güney'in vefatından önce eşi Ece Güney'e bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney ise "Ona bir tane daire bıraktı. Onu da satmasın diye teyzesinin üstüne bırakmıştı. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da parayı kumarda yemiş" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Güney, ayrıca; "Bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta. Evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer sekiz tane ev varsa, derler ya 'Giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım.' Yemin ediyorum öyle bir şey yok" sözleriyle, isyan etmişti.

Gökhan Güney

Yangın, 26 Ocak'ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede çıktı. İddiaya göre; Ece Güney ile sevgilisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Güney'in sevgilisi evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm daireyi sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangını çıkardığı iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı sitede oturan Necla Türk; "Birlikte kaldığı erkek arkadaşı. Kendisi erkek arkadaşını dışarı atmıştı, o da sinirlendi. Tartışıyorlar, sevgilisini dışarı çıkartıyor, kapıyı kapatıyor, açmıyor. Zaten alkollüler. İşte bayağı bir tartıştılar, aşağı indi, polisi çağırdık. Polisler geldi, müdahale edemediler, geri gittiler. İkisinin de rahatsızlığı var zaten. Adam da dedi polislere; 'Ben yakacağım evi', polisler gitti. Ondan sonra Ece Güney'i diğer arkadaşı çıkarttı. Onlar daireden ayrıldı. 'O daireyi ben yakacağım' dedi ve eve gitti. Aşağı indi 15 dakika sonra falan, 'Ben daireyi yaktım' dedi. 'Daireyi ateşe verdim, polisi arayın' dedi. İtfaiyeye falan baktık. Zaten çıkmamızla her yer duman oldu. İtfaiye, ambulans, polis falan müdahale etti" dedi.