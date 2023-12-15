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İŞYERLERİ KURŞUNLANMIŞTI Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. DHA'nın haberine göre olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

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GEBZE'DEKİ GÜZELLİK MERKEZİ DE KURŞUNLANMIŞTI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı. Olay, 3 Aralık'ta sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

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“ŞİKAYETÇİYİM” Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi Mehmet Bilir tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek “Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok. Benim her şeyim yasal. Benim kimseyle de sorunum yok. Kimlerin ateş açtığını bilmiyorum. İş yerimi kim kurşunlatmışsa onlardan şikayetçiyim” dedi.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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