Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, yarı finale yükseldi.
Giriş: 05.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:01
Milli sporcu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde yarı finale yükseldi.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Tabea Mueller'le karşılaştı.
Rakibini ippon ile yenen Ecem, yarı finalde bugün Japonya'dan Shizuka Hangai'yle finale kalmak için mücadele edecek.
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