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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:01
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        Ecem Taşın Çavdar, yarı finalde!
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        Milli sporcu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde yarı finale yükseldi.

        Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Almanya'dan Tabea Mueller'le karşılaştı.

        Rakibini ippon ile yenen Ecem, yarı finalde bugün Japonya'dan Shizuka Hangai'yle finale kalmak için mücadele edecek.

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