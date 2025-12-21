Eczacıbaşı Dynavit, Aydın deplasmanında set vermedi!
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-12, 25-22 ve 25-20’lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Gani Arslan, Mümin Şalvarlılar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem, Grajber, Bilge, Rasinska, Fatma, Beliz, İlarya (L), Çerağ, Kobzar, Mijatovic, Nisan
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Dilay, Smrek, Maglio, Boden
Setler: 12-25, 22-25, 20-25
Süre: 78 dakika (21, 30, 27)