        Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları'na set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, evinde Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:19
        Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları'na set vermedi!
        Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

        Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Elif Şahin)

        Türk Hava Yolları: Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alondra, Yaren Eylül Seçkiner)

        Setler: 25-14, 25-23, 25-23

