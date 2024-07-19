Eczacılardan "sahte güneş kremi" uyarısı!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı açıklamada, güneş koruyucularının, UV ışınlarını emerek, dağıtarak veya yansıtarak cildi koruyan ve sürülerek uygulanan krem, losyon, yağ, sprey veya jel formunda kozmetik preparatlar olduğunu ifade etti.

Yıllık ortalama 10 milyon kutu güneş koruyucu ürünün satıldığına dikkati çeken Saydan, güneş kremlerinin, geniş spektrumlu olması, kızılötesi ışınlara karşı da koruma sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Saydan, "Bu özellikleri barındırmayan ürünler güneşten tam koruyamaz ve ilgili ürünler cilt yaşlanmasına karşı etki, lekelenmeyi önleme, en önemlisi güneş yanığı ve ilerleyen dönemlerde cilt kanseri riskine karşı koruma işlevlerini yerine getiremez" ifadelerini kullandı.