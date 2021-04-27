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Eczaneler kaçta kapanıyor? 27 Nisan Eczanelerin çalışma saatleri

Eczaneler kaçta kapanıyor? Sorusu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Tam Kapanma kararının ardından merak konusu oldu. İşte 2021 eczanelerin çalışma saatleri

Eczaneler kaçta kapanıyor? 27 Nisan Eczanelerin çalışma saatleri

Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam Kapanma kararının açıklanmasının ardından eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, "Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler listesinde yer alıyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri

ECZANELER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da yer alan eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermekte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı sebebiyle alınan yeni kararları açıklamıştı. Bu kapsamda hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı saat 19.00'a çekildi. Bu sebeple birçok kurum ve kuruluş da mesai saatlerinde değişiklik yaptı.

Bu kapsamda tüm eczaneler 08.30 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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