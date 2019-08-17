Eczaneler ve PTT bugün açık mı? Eczaneler ve PTT hafta sonu çalışıyor mu? 17 Ağustos 2019

Hafta sonu; cumartesi ve pazar günleri pek çok kurum ve kuruluş tatil olduğu için vatandaşlar, özellikle eczaneler ve PTT şubelerinin çalışma durumlarını merak ediyor. Peki bugün, eczaneler ve PTT hizmet veriyor mu?

PTT ŞUBELERİ VE ECZANELERİN HAFTA SONU ÇALIŞMA DURUMU

- Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

- PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermektedir. Çalışma saati 09.00 ile 19.30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Kargolar dağıtıma çıkmaz, vatandaşlar şubeye gidip teslimatı yapılmış kargoları kendileri alırlar. Diğer PTT kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler. Tüm PTT kargo şubeleri pazar günleri kapalıdır.

- Eczaneler cumartesi günü sabah saat 09.00'da açılır akşam saat 19.00'a kadar mesaiye devam ederler. Nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler pazar günleri kapalıdır.