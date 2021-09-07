"SÜREKLİ AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM"

Ortada nazar değecek bir durumun olmadığını ifade eden Eda Ece, sözlerine şöyle devam etmişti:

Herhalde çok fazla Instagram paylaşımı yapıp, mikrofonlara konuşmayınca bu konuda haberler otomatik olarak çıkıyor. Niye nazar değsin ki? Herkesin ilişkisi var, öyle düşünmedim. Ben özel hayatımı sürekli açıklamak istemiyorum. Şu an hiçbir problem yok.