Eda Ece: Ölene kadar ülkem için çalışacağım

"KURTULUŞ SAVAŞI BİZE BÖYLE ANLATILDI"

"Sizi çok seviyorum Türk halkı" diyen Eda Ece, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, battaniye her bulabildiğimi aldım ve gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı, sendeki yürek kimsede yok. Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş savaşları bize böyle anlatıldı. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem."