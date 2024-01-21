Eda Ece: Yazın zorlanırdım

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz haziranda evlenen Eda Ece, anne olmak için gün sayıyor. 6 aylık hamile olan Ece, kız çocuğu bekliyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre bir alışveriş merkezinde görüntülenen Eda Ece; "Hamileliğim güzel gidiyor. Nisan - mayıs gibi bekliyoruz, kendisine kavuşacağım. Bahar aylarına denk gelmesi de iyi oldu, yazın zorlanırdım.

Eda Ece, hamilelik sürecini şöyle anlattı; "İlk 3 ay çok kusma vardı. Tam bir eziyet oldu bu durum. Kız hamileliği daha zormuş, erkek çocuğuna hamile olanlar bana bir şey olmadı diyor hep. Gupse Özay ve Aslı Enver ile konuşuyorum sürekli, onlarda da belirtiler ve yaşadığımız zorluklar hep aynı. Gupse'nin 'Lohusa' filmi girdi vizyona, onu da izlemek istiyorum ama Gupse, izleme sakın sen duygusalsın ağlarsın diyor. Hem gülmek hem de ağlamak için izleyeceğim onu. Hep konuşuyoruz onunla sağ olsun çok yardımcı oluyor. Sıkıntılı bir süreç, kadınlara iyi davranmak lazım bu dönemde, eşlerinize iyi davranın, Buğra, süperdi bu arada, kendisine teşekkür ediyorum, annem çok fena, bir dediğimi iki etmiyor, iyi ki yanımda. Hiç aş ermedim, çok garip şeyler oluyor, çok iğreniyoruz her şeyden, kokular çok tuhaf geliyor. Sabah 5'te başlıyor tekmelemeye, aşırı bir tekmeci yani, neden içeride bu kadar sıkıldı anlamadım, herkesi eğlendirdim çocuğumu eğlendiremedim."

İsim konusunda kararsız olduğunu söyleyen Eda Ece; sözlerini şöyle tamamladı; "İsim önerilerinize açığım, herkese soruyorum, listeler yapıyorum, benim ismimi de son dakika koymuşlar, galiba ben de ismini son dakika koyacağım, normal bir isim koymak istiyorum, yeni isimler çok değişik, geçen yeğenime bana sınıf listesini ver kız isimlerine bakayım dedim, lili.. lala… lolo… yani normal bir isim yok. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım artık. Alışılmış bir isim olsun, ben uydurmak istemiyorum. Buluruz herhalde. Sosyal medyadan da soramıyorum. 'Görümce' filminde bir keresinde afiş sormuştuk. En kötüsünü seçmişlerdi. Yani o riski alamayacağım."