Üsküdarlılar ile buluştular 0:00 / 0:00

İHA

Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile seslendirdiği şarkılar öncesinde parçalarının hikayelerini vatandaşlar ile paylaştı.

Çifte çiçek takdimi için sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çok özel isimler, çok özel sanatçılar... Her şeyden önce çok örnek bir aile, anne, baba... Yıllara meydan okuyan muazzam bir birliktelik... Eserleri, besteleri, şarkıları, sahnedeki takipçileri ile olan güzel diyalogları muhteşem. Allah sağlıklı nice güzel ömürler versin" dedi.

Fotoğraflar: İHA