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Eda-Metin Özülkü çifti Üsküdarlılar ile buluştu

Eda-Metin Özülkü çifti, Üsküdarlılar ile buluştu. İkili, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde 90’lardan bugüne uzanan geniş repertuvarlarıyla vatandaşlara nostalji dolu bir akşam yaşattı

Eda-Metin Özülkü çifti Üsküdarlılar ile buluştu - Magazin haberleri
Üsküdarlılar ile buluştular
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İHA

Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile seslendirdiği şarkılar öncesinde parçalarının hikayelerini vatandaşlar ile paylaştı.

Çifte çiçek takdimi için sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çok özel isimler, çok özel sanatçılar... Her şeyden önce çok örnek bir aile, anne, baba... Yıllara meydan okuyan muazzam bir birliktelik... Eserleri, besteleri, şarkıları, sahnedeki takipçileri ile olan güzel diyalogları muhteşem. Allah sağlıklı nice güzel ömürler versin" dedi.

Fotoğraflar: İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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