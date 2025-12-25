Habertürk
        Ederson'un eşinden Fenerbahçeli taraftara yanıt: Saygı istiyoruz! - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson'un eşinden Fenerbahçeli taraftara yanıt: Saygı istiyoruz!

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, Fenerbahçe taraftarına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Moraes, "Saygı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:20
        Ederson'un eşinden Fenerbahçeli taraftara yanıt!
        Fenerbahçe kalecisi Ederson, Noel Bayramı'nı ailesi ile geçirmek istediği için kulüpten izin alarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisine çıkmadı.

        Bir Fenerbahçeli taraftar, Ederson'un eşi Lais Moraes'in Instagram hesabında oyuncuyu ve davranışını eleştirdi. Lais Moraes ise taraftara yanıt verdi.

        Taraftarın, “Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın” mesajına Lais Moraes, “Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.” ifadeleriyle cevap verdi.

