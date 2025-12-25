Ederson'un eşinden Fenerbahçeli taraftara yanıt: Saygı istiyoruz!

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Noel Bayramı'nı ailesi ile geçirmek istediği için kulüpten izin alarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisine çıkmadı.

Bir Fenerbahçeli taraftar, Ederson'un eşi Lais Moraes'in Instagram hesabında oyuncuyu ve davranışını eleştirdi. Lais Moraes ise taraftara yanıt verdi.

Taraftarın, “Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın” mesajına Lais Moraes, “Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.” ifadeleriyle cevap verdi.