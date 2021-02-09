Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarını üzen haber geldi. Her hafta Salı akşamları yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkan EDHO bu akşam yayınlanmayacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz bu akşam Fenerbahçe Başakşehir maçı nedeniyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün gelecek hafta Salı akşamı yayınlanması bekleniyor.