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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko özel maske ile oynayacak! - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko özel maske ile oynayacak!

        Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko'nun milli takımı ile çıktığı maçta burnu kırılmıştı. Tecrübeli forvetin sezonun kalan bölümünde özel maske ile oynayacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:53
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        Fenerbahçeli Edin Dzeko, Bosna Hersek milli takımının Romanya ile oynadığı maçta büyük bir şanssızlık yaşadı.

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        Burnu kırılan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda ameliyatlık bir durum olmadığı belirlendi.

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        TRT Spor'un haberine göre; Edin Dzeko, sezonun kalan bölümünde maske ile oynayacak.

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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynadığı maçta da eli kırılan Dzeko, o günden itibaren maçlara özel bir sargıyla çıkıyor.

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        Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dzeko, "Ya hep, ya hiç" notunu paylaştı.

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        Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarda 43 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, 19 kez gol sevinci yaşadı.

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