Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edirne'de 28 mahallenin 7’si kadın muhtarlara emanet

        Edirne'de 28 mahallenin 7’si kadın muhtarlara emanet

        Edirne'de 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 1 olan kadın muhtar sayısı, 31 Mart seçimlerinde 7'ye yükseldi. Kentte mazbatalarını alan kadın muhtarlar görevlerine başladı. Mahallesinde 11 adaya büyük fark atarak muhtar seçilen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, "Hepsini tek başımıza sollayarak galibiyet elde ettik." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        28 mahallenin 7'si onlara emanet
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık yarışlarının büyük heyecana sahne olduğu Edirne'de, kadın muhtar sayısı 1'den 7'ye yükseldi.

        Mevcut 1 kadın muhtar tekrar seçilerek yerini korurken, 6 mahallede mevcut erkek muhtarların yerine kadınlar seçildi.

        Edirne’nin 7 kadın muhtarı mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi’ne muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşadığını söyleyen Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, "Bir kadın olarak, kadının seçme ve seçilme hakkıyla özgür iradesiyle seçildiğinin bir kanıtı olarak Edirne’nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesine muhtar seçilmenin haklı gururunu yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        EDİRNE'NİN EN GENÇ MUHTARI

        Atatürk Mahallesi muhtarlığına seçilen Edirne’nin en genç muhtarı 33 yaşındaki Gülden Akman Yılmaz, mahallesine çok güzel işler yapacağını söyledi.

        Yeniimaret Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş de, seçme ve seçilme hakkı için Atatürk’e minnet duyduğunu ifade etti.

        11 ADAYA FARK ATTI

        Mahallesinde 11 adaya büyük fark atarak muhtar seçilen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, "Hepsini tek başımıza sollayarak galibiyet elde ettik." açıklamasında bulundu.

        Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray da, seçim sürecinde özveriyle çalışıp seçmene ulaştığını anlattı.

        İŞTE EDİRNE'NİN KADIN MUHTARLARI

        Edirne'nin kadın muhtarlarının isimleri şöyle;

        Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, Medresealibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Er Oluçay, Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz ve Yeni İmaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yerel seçim
        #kadın muhtarlar
        #32 mart
        #edirne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk