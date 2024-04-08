Edirne'de 28 mahallenin 7’si kadın muhtarlara emanet

31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık yarışlarının büyük heyecana sahne olduğu Edirne'de, kadın muhtar sayısı 1'den 7'ye yükseldi.

Mevcut 1 kadın muhtar tekrar seçilerek yerini korurken, 6 mahallede mevcut erkek muhtarların yerine kadınlar seçildi.

Edirne’nin 7 kadın muhtarı mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi’ne muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşadığını söyleyen Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, "Bir kadın olarak, kadının seçme ve seçilme hakkıyla özgür iradesiyle seçildiğinin bir kanıtı olarak Edirne’nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesine muhtar seçilmenin haklı gururunu yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

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EDİRNE'NİN EN GENÇ MUHTARI

Atatürk Mahallesi muhtarlığına seçilen Edirne’nin en genç muhtarı 33 yaşındaki Gülden Akman Yılmaz, mahallesine çok güzel işler yapacağını söyledi.

Yeniimaret Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş de, seçme ve seçilme hakkı için Atatürk’e minnet duyduğunu ifade etti.

11 ADAYA FARK ATTI

Mahallesinde 11 adaya büyük fark atarak muhtar seçilen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, "Hepsini tek başımıza sollayarak galibiyet elde ettik." açıklamasında bulundu.

Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray da, seçim sürecinde özveriyle çalışıp seçmene ulaştığını anlattı.