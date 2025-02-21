Edirne'de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon 2. Murat'ın emriyle mescit ve zaviye olarak yapılan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde camiye dönüştürülen, Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 21.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:58 facebook

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