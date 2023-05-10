Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler tescillenerek, markalaştı

Edirne Valiliği'nin desteğiyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı koordinesinde kentte üretim yapan 17 kadın kooperatifinin ürettiği yöresel lezzetler ve el sanatları markalaştı. Tescillenen yöresel lezzetler "Gurmedir", el sanatları ürünleri ise "Lalel" markasıyla satılacak

ABONE OL
AA

  • Edirne Valiliği'nin desteğiyle kurulan kadın kooperatiflerin ürettiği yöresel lezzetler "Gurmedir" markasıyla satılacak.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Valilik girişimleriyle 2021 yılında kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı koordinesinde kentte üretim yapan 17 kadın kooperatifi, süt reçelinden, tarhanaya, kuskustan, erişteye yöresel ürünler üreterek ev ekonomisine katkı sunuyor.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Vakıf, kadınların ürettiği ürünlerin daha fazla tüketiciye ulaşması için markalaşma ve e-ticaret çalışmalarını tamamladı. Girişimler sonucu Türk Patent ve Marka Kurumunca "Gurmedir" ve "Lalel" markaları tescillendi.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Yöresel lezzetler "Gurmedir", el sanatları ürünleri de "Lalel" markasıyla satılacak.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Vali H. Kürşat Kırbıyık, bir otelde düzenlenen marka tanıtım toplantısında, dünyada toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birinin kadının toplumdaki statüsü olduğunu söyledi.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Edirne'nin bu anlamda Türkiye'ye örnek şehir olduğunu belirten Kırbıyık, "Kadınlarımız gerçekten sosyal hayatın, ekonomik hayatın, kültürel hayatın her noktasında çok başarılı örneklerle karşımıza çıkıyorlar" dedi.

    Globalleşme sürecinde ticaretin şeklinin de değiştiğini ifade eden Kırbıyık, "Artık bu globalleşme süreciyle rekabet sadece şehir içlerinde yaşanmıyor. Ülke genelinde ve diğer alanlarda internetin sağladığı, elektronik ticaretin sağladığı imkanlarla birlikte artık dünya her açıdan birbirine çok daha yakın. Bizim de bunun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Bunun için en önemli, bize en büyük fırsat sunacak unsur markalaşma." diye konuştu.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Kırbıyık, oluşturulan "Gurmedir" ve "Lalel" markalarına Edirnelilerin destek vermesinin önemli olduğunu söyledi. Markalar için uzun soluklu çalışmalardan sonra bu isimlerin tercih edildiğini belirten Kırbıyık, şöyle devam etti:
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    "Asıl mücadeleye yeni başlıyoruz. Bu markaları önce şehrimizde bilinir kılmamız gerekiyor sonra ülkenin değişik yerlerinde bilinirliğini yükseltmemiz gerekiyor ve bu üretim ağını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şu anda kadın kooperatiflerimiz kendi mücadelelerini bireysel anlamda verdiler, vermeye devam ediyorlar.

    Yaklaşık 2-3 yıllık tecrübelerinde de bunu başarıyla sürdürdüler ama Bu yükü sadece onların omuzlarına yüklersek bunu daha ne kadar sürdürebilirler onlar açısından da bizim açımızdan da cevabını bulmamız gereken bir soru. O yüzden bu çalışmanın amacı onların yüküne destek olmak."
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali de Karaağaç biberi, süt reçeli, erişte ve tarhana çeşitlerinden oluşan 8 ürünün ilk etapta hazırlandığını belirterek, ilerleyen günlerde ürün çeşitliliğini artıracaklarını ifade etti.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Daha sonra Selimiye Camisi arkasında, kadınların el emeği ürünlerinin pazarlanması için kurulan "Lalel" markası ürünlerinin satış mağazasının açılışı gerçekleşti.
  • Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı

    Programa İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.