Edirne'de kamyonet TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi.

Keşan'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. (50) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada, kamyonette bulunan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk uyruklu T.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ve yol kenarında duran kamyonet, şarampole devrilmemesi için halatla itfaiye aracına bağlandı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.