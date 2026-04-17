Edirne'de tarihi köprülerde trafik düzenlemesi: 1 Ekim'e kadar tek yön
Edirne'deki tarihi köprülerde, yaz döneminde artan trafik yoğunluğu sebebiyle, bugün itibarıyla Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim'e kadar tek yön olarak uygulanacak
Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:26
Edirne'nin tarihi Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç Mahallesi'ne giden Lozan Caddesi'nde Karaağaç yönüne tek yön uygulaması bugün (17 Nisan 2026 Cuma) itibarıyla başladı. Ulaşım 1 Ekim'e kadar tek yön uygulanacak.
Karaağaç'tan şehir merkezine dönüşler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkiindeki Süvari Köprüsü üzerinden sağlanacak.
Trafik akışının rahatlatılması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı da getirildi. Yetkililer, sürücülerin yeni düzenlemeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ