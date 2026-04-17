        Edirne'de tarihi köprülerde trafik düzenlemesi | Son dakika haberleri

        Edirne'de tarihi köprülerde trafik düzenlemesi: 1 Ekim'e kadar tek yön

        Edirne'deki tarihi köprülerde, yaz döneminde artan trafik yoğunluğu sebebiyle, bugün itibarıyla Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim'e kadar tek yön olarak uygulanacak

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:26
        Edirne'nin tarihi Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç Mahallesi'ne giden Lozan Caddesi'nde Karaağaç yönüne tek yön uygulaması bugün (17 Nisan 2026 Cuma) itibarıyla başladı. Ulaşım 1 Ekim'e kadar tek yön uygulanacak.

        Karaağaç'tan şehir merkezine dönüşler ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkiindeki Süvari Köprüsü üzerinden sağlanacak.

        Trafik akışının rahatlatılması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı da getirildi. Yetkililer, sürücülerin yeni düzenlemeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 4 ölü, 20 yaralı

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açıklamada bulundu. Ünlüer, "1 öğretmen, 3 öğrenci olmak üzere 4 vefatımız, 20 de yaralımız var. Saldırgan, 8'inci sınıf öğrencisi ve babası da eski emniyet personeli. Saldırıyı gerç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı