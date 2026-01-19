Habertürk
        Edirne'de tefecilik operasyonu; 2 tutuklama

        Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

        Edirne'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:10 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:10
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
        Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen ortak çalışmalar kapsamında; üç şüphelinin paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, yüksek miktarlarda senet imzalatarak mağdur ettikleri tespit edildi.

        Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda; 1 ruhsatız tabanca, 56 fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Operasyonlarda E.V., İ.K. ve M.M. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve M.M. tutuklanırken, E.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

