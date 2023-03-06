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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çalışmalar kapsamında eski hatta yer alan tren yolu üst geçidinin yıkımı gerçekleştirilecek

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  • Edirne'de Tunca Köprüsü 5 günlüğüne trafiğe kapatıldı! - Güncel haberler

    Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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