Edirne'de 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak 852 pehlivanın kaydı başladı

Edirne'de bugün 28 başpehlivanın ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne, lig usulü sistemle katılmaya hak kazanan 852 pehlivanın kayıt işlemi, Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, "Liglerdeki yapılan yüksek seviyedeki kaliteli güreşlerin burada daha çok perçinleneceğini düşünüyorum. Güzel müsabakalar olacak. Tüm yağlı güreş seyircimizi de buraya bekliyoruz" dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 663'üncü randevu bugün 28 başpehlivanın ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanan lig usulü sistemle Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 852 pehlivan, sabah saat 08.30 itibarıyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda kurulan masalarda fiziksel muayenelerini olup, kayıtlarını yaptırmaya başladı. Güreşçiler, kayıt işlemlerinin ardından kuralarını çekerek, çayıra çıkacakları saati beklemeye koyuldu.

"KAYITLAR 12.00'YE KADAR" Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, kayıt işlemlerinin öğlen saat 12.00'ye kadar süreceğini belirtip, "12.00'den sonra da saat 13.00'da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlarımızın haricindeki kalan 28 tane başpehlivanımızdan 8 kişiyi belirleme ön eleme müsabakaları yapılacak. Onların da bugün saat 12.00'de belli olacak sayıları. Öğleden sonra da müsabakalar devam edecek. İki tur güreşimiz olacak başpehlivanlık kategorisinde. Yarından itibaren de cuma namazından sonra saat 14.00 itibarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda Minik-1 boyu itibarıyla başaltı boyu dahil bütün bu boylarda güreşler yapılacak" diye konuştu.

"GÜZEL MÜSABAKALAR OLACAK" Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan lig sisteminin heyecanının olduğunu anlatan Şenel, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'in başkan olmasıyla yeni uygulaması yapılan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi başlatıldı. Herkes bunun bir heyecanı içinde. Liglerdeki yapılan yüksek seviyedeki kaliteli güreşlerin burada daha çok perçinleneceğini düşünüyorum. Burada insanların ilk uygulama sebebiyle de daha çok ilgisini çekiyor şu anda. Yaşayıp göreceğiz, ben güzel olacağına inanıyorum, güzel müsabakalar olacak. Tüm yağlı güreş seyircimizi de buraya bekliyoruz inşallah" şeklinde konuştu.

"KALİTEYİ ÖN PLANA ÇIKARTTIK" Lig sisteminin kaliteyi ön plana çıkardığını dile getiren Şenel, "Bugün burada tahminen söylüyorum serbest kalsaydı belki benim beklediğim rakam 3 bin 500 altına düşmezdi. Bu 3 bin 500 pehlivanın da burada üç günde eritilmesi gerçekten hem sporcu için hem hakemlerimiz için çok üstün performans gerektiriyor. Yani gerçekten seyir açısından da seyircimizin de bir anda sahada yüz çift pehlivanı seyretmek ve oradaki hakemlerimizin de o işi çok adaletli yönetmesi siz hak verirseniz çok zor. Yani sabahın çünkü 8'inden başlayıp akşam 7-8'e kadar süren bir serüven. Burada hem kaliteyi ön plana çıkarttık, hem katılım seyir zevkini hem medyadaki görünüm sebebiyle bunun daha izlenir ve kalitesini ortaya koyarak güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum. İnşallah da bunu yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.