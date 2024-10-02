Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        EDİRNE'de çok sayıda kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de çok sayıda kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

        İstanbul'dan Edirne'ye gelen C.K. ve E.E., kent merkezi ve ilçelerde düşük ayarlı altınları piyasa değeri yüksek gibi gösterip, kuyumculara sattı. Bu şekilde dolandırılan kuyumcular, durumu fark edince polise başvurdu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K. ve E.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 altın bilezik ile suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        'GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK OLDUKÇA ZOR'

        Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde kuyumculuk yapan Rahmi Cömert, "Burada 40 yıllık kuyumculuk yapıyorum. Ne yazık ki biz de durumu anlayamadık. Gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Parasını verip, gönderdik. Sonrasında kuyumcular olarak aramızdaki WhatsApp grubunda yapılan yazışmaları ve şüphelilerin eşkalini görünce ben de tanıdım ve hemen polise haber verdim. Herkes çok dikkatli olmalı; çünkü anlaşılması çok zor" şeklinde konuştu.

        DOLANDIRICILIK GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan şüphelilerin kentte bir kuyumcuya girip, düşük ayarlı altın sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.K.'nın iş yerine girip, elindeki altını vermesinin ardından bir süre beklediği, ardından parasını aldıktan sonra dükkandan ayrıldığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Edirne'de bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı
        CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ün: Soruşturma dosyalarının sonuna...
        CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ün: Soruşturma dosyalarının sonuna...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa