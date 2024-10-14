Edirne'de kadınlar, siyah giyerek kadın, çocuk ve hayvanlara şiddeti protesto etti

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kadınlar, siyah giyerek yaptıkları yürüyüşle kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti.

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Keşan Kent Müzesi önünde toplanan ve siyah giyinen yaklaşık 500 kadın, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizler eşliğinde sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş yapan kadınlara, çevredekilerle alkışlarla destek verdi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, “TÜİK rakamları diyor ki, son 10 yılda 5 bin kadın katledilmiş. Son 10 yılda 100 bin tane çocuk, söylemek istemediğim birçok huzursuzluk yaşamış bu ülkede. İyi hal indirimleri, sözleşmelerin geri çekilmesi ve adaletsizlik kol geziyor” dedi.