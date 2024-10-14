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        Edirne'de kadınlar, siyah giyerek kadın, çocuk ve hayvanlara şiddeti protesto etti

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadınlar, siyah giyerek yaptıkları yürüyüşle kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:55 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:00
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        Edirne'de kadınlar, siyah giyerek kadın, çocuk ve hayvanlara şiddeti protesto etti
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kadınlar, siyah giyerek yaptıkları yürüyüşle kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etti.

        Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Keşan Kent Müzesi önünde toplanan ve siyah giyinen yaklaşık 500 kadın, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizler eşliğinde sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş yapan kadınlara, çevredekilerle alkışlarla destek verdi.

        Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, “TÜİK rakamları diyor ki, son 10 yılda 5 bin kadın katledilmiş. Son 10 yılda 100 bin tane çocuk, söylemek istemediğim birçok huzursuzluk yaşamış bu ülkede. İyi hal indirimleri, sözleşmelerin geri çekilmesi ve adaletsizlik kol geziyor” dedi.

        Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı ise “Siz önce 50 suç kaybı olan sapıkların özgürlüklerini elinden alın tutuklayın iyi hal indirimine son verin cezasızlığı ortadan kaldırın. Uyanın, tehlike çok büyük. Kan donduran inanılmaz şeyler yaşıyoruz bununla ilgili olarak artık söylenecek bir şey yok. Acilen yapılması gereken şeyler var. Bu ülkede kadın, çocuk, hayvan olmak çok zor, yaşamak daha da zor” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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