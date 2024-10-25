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        Resim hayalini gerçekleştirmek için 50 yaşında üniversiteye başladı

        EDİRNE'de gıda sektöründe işletmecilik yapan Sema Göy (50), oğlunun ısrarıyla girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından, iki aşamalı yetenek sınavını da kazanarak, Trakya Üniversitesi Resim Bölümü'nde okumaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:15
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        Resim hayalini gerçekleştirmek için 50 yaşında üniversiteye başladı
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        EDİRNE'de gıda sektöründe işletmecilik yapan Sema Göy (50), oğlunun ısrarıyla girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından, iki aşamalı yetenek sınavını da kazanarak, Trakya Üniversitesi Resim Bölümü'nde okumaya başladı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için üniversite eğitimine başladığını belirten Göy, "Gençlere tavsiyem okumak çok güzel bir şey okusunlar benden geçti geç oldu artık demeden okumaya devam etsinler" dedi.

        Edirne'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Sema Göy, oğlunun ısrarıyla YKS’ye girdi. Sınavı kazanan Göy, ardından Trakya Üniversitesi Resim Bölümü'nde açılan iki aşamalı yetenek sınavını da geçerek burada okumaya hak kazandı. Resmin ertelenmiş hayali olduğunu söyleyen Göy, buna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Göy, gençlere de çok okumaları yönünde tavsiyede bulunup, hayallerinin peşinde koşmaları gerektiğini kaydetti. Anaokulundan beri resim çizdiğini kaydeden Göy, “Resim benim ertelenmiş hayalimdi. Ertelenmiş hayalime bu sene kavuştum. Oğlumun ısrarıyla sınava girdim. YKS’yi geçtikten sonra iki aşamalı yetenek sınavına geçip okulda öğrenci olmaya hak kazandım. Anaokulundan beri resim çiziyorum. Girdiğim yarışmalarda dereceler alıyordum. Resim bölümüne hiç girmeyi düşünmemiştim daha çok klas meslekler düşünüyorduk. Şimdi resim bölümü öğrencisiyim mutluyum" dedi.

        'BEDENİM 50 YAŞINDA AMA RUHUM 17'

        Okula ilk girdiğinde en büyük endişesinin, genç öğrencilere ayak uydurabilmek olduğunu dile getiren Göy, "Ben kendimi şöyle tasvir ediyorum. Bedenim 50 ama ruhum 17 yaşında. Derslere girmek çok zevkli çok eğlenceli kitabın kapağını kapattığınız zaman haliyle unutuyoruz. Öğrencilere ayak uydurmaya çalışıyorum. Heyecanlıyım, öğrenmekten zevk alıyorum. Okumak hoşuma gidiyor. Aslında sınavı kazanıp okula girdiğimde en büyük endişem okuldaki yaşı küçük olanlara ayak uydurabilmekti. Fakat onlar da bana ben de onlara çok güzel adapte olduk" diye konuştu.

        'ÖRNEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

        Daha önce resimle ilgili hiçbir eğitim almadığını ifade eden Sema Göy, "Aslında herkes bir şeyler çizebilir, çizim zor değil yeter ki istesinler kalemi elinize aldığınızda kelam elinizde akıp gidiyor. Çok çizmek zorundayız. Özellikle ben çok çizmek zorundayım. Gençlere yetişmek zorundayım. Çünkü ben kurs veya eğitim almadım. Lise eğitimim ile buradayım. O yüzden onlara uyum sağlamak için daha çok çalışmam gerekiyor. Kalemi elimden düşürmemem gerekiyor. Arkadaşlarım destek oluyor. Eşim ve oğlum çok büyük destek oluyorlar. Çevreye örnek olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben aynı zamanda bir işverenim, iş yerime gelip de üniversite okuduğumu duyan öğrenciler veya KPSS’de artık benden olmaz diyenler oluyor. Beni görünce hem şaşırıyorlar hem seviniyorlar hem de umutlanıyorlar" dedi.

        'GENÇLER GEÇ OLDU DEMEDEN OKUMAYA DEVAM ETSİNLER'

        Gençlere, çok okumaları tavsiyesinde bulunan Göy, "Gençlere tavsiyem okumak çok güzel bir şey okusunlar benden geçti, geç oldu artık demeden okumaya devam etsinler. Biliyorsunuz çağımızın hastalığı Alzheimer var. Doktorlar hep diyor ters köşe yapın diye, sağ beyinlerini çalıştırıyorlarsa ters köşe yapıp sol beynini çalıştırsınlar. Ben kendimi şu an öyle düşünüyorum. İlerleyen yaşlarda da Alzheimer’ı engelleyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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