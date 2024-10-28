Edirne'de yoğun sis

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle binalar, görülmez oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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