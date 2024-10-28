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        Edirne'de yoğun sis

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:50
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        Edirne'de yoğun sis
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce binalar gözden kayboldu.

        Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle binalar, görülmez oldu. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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