Edirne'de 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki Metehan hayatını kaybetti

EDİRNE'de 5’inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Metehan Gürtunca (2), hayatını kaybetti. Gürtunca, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün Fatih Mahallesi 46'ncı Sokak’taki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Metehan Gürtunca, odada yalnız başınayken çıktığı pencereden dengesini kaybedip düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden Özge ve İlkay Gürtunca çiftinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürtunca, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Metehan Gürtunca, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.