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        Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:50
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        Edirne'de motosikletle otomobil çarpıştı; 2 yaralı
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        EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yancıkçışahin Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. yönetindeki 34 KLK 593 plakalı motosiklet, C.K. yönetimindeki 22 KC 086 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet, durakta park halinde bulunan 22 T 144 plakalı taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü M.K. ile arkasında bulunan Y.E., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, otomobil sürücüsü C.K.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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