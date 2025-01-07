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        Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

        EDİRNE'de devlet hastanesinin acil servisinde sağlık memuru olan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:15
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        Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı
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        EDİRNE'de devlet hastanesinin acil servisinde sağlık memuru olan F.K. (62), cep telefonuyla kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık memuru olan F.K., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.

        Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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