Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık memuru olan F.K., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

EDİRNE'de devlet hastanesinin acil servisinde sağlık memuru olan F.K. (62), cep telefonuyla kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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